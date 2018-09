Det lyder som en film af “Zoolander 2”. Den rolle, som kontrovers af køn befolkning model opkaldt ansvarlig for alle Benedict Cumberbatch, blev rejst som en model for mænd og kvinder. Svaret er, at “alt” ikke passer til den binære opfattelse af køn.

Kønsfrit tøj og tilbehør er blevet moderne i mange år. rabat Balenciaga sko, kreativ direktør i foråret 2017 Balenciaga, introducerede støvlerne på introduktion til mænd højhælede højhælede støvler til DEMNA Gubbslia, afholdt en rullevej af showet af de første mænd i indsamlingen af ​​billige Balenciaga sko Mænds foråret 2017 ” Jeg ville skubbe det, “sagde DEMNA Gvasalia. Og han gik ikke kun til mænds tøj og skræddersyede støvler, men også støvler.

Læder støvler, Python print, firkantetå, kraftfulde biker støvler, gummisål, 4 tommer stak blok hæl. Designeren, trak damesko og cowboystøvler inspiration til herresko, og har gennemgået væsentlige ændringer knæ og ankel støvler.

Men jeg huskede den højhælede støvler mode tendens i de nyeste kvinder “fra hans skab” af Balenciaga, “hendes skab.” Fra den nuværende mode tendens unisex har tiltrukket opmærksomhed. Nogle mennesker fortolker det som lige. Balenciaga – støvler, fra læderjakke til dine solbriller, der er blevet føjet til den samlede bunke, at tog en pause fra designeren af ​​køn af kjolen, for nutidens modeshow, praktiske ting mere funktionelle Vi præsenterede.

Vi har etableret en ny retning for mode. Mode kan kræve ændringer i samfundet. Som en nylig Prada modeshow bærer mænd højhælestøvler, der bærer piger til balenciagabanen og bærer dem som tilbehør. Tøj er et middel til at kommunikere vores identitet med verden. For at gøre det, bedes du vise sandheden.