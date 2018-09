balenciaga sandalen-dames schoenen verkoop

Zijn carrière begon in 1919 met de oprichting van Balenciaga y Compañía in San Sebastián, Spanje. De burgeroorlog van het land dwong hem om te verhuizen en opende zijn nieuwe balenciaga schoenen verkoop hoofdkwartier in Parijs in 1937. Het nieuwe huis van Balenciaga werd opgericht op 10 Avenue George V (waar het vlaggenschip vandaag de dag staat). De Spanjaard was meteen een succes en Hollywood’s grootste schoonheden drongen door de salon: Carole Lombard, Greta Garbo, Marlene Dietrich en Ginger Rogers onder vele anderen.

De lijst met innovaties van Balenciaga is bijna ongeëvenaard, van tunieken tot babypoppen, kniehoge laarzen tot pillendoosjes. Zijn keverachtige “loop” -lijn, poefachtige “ballon” -jurken en semi-gepaste pakken -aangepast aan de voorkant en losjes aan de achterkant-vormden de voorhoede van een revolutie die geheel nieuwe, vloeiende lijnen creëerde. Balenciaga liet in 1956 een bom vallen toen hij de silhouet-versplinterende, tailleloze chemise-jurk introduceerde. Dus seismisch was de impact van deze vorm dat het was gespoofd in een aflevering van I Love Lucy waarin Lucille Ball zich inspant over Parijs met een jutezak.

HET DRAGEN van een paar is vergelijkbaar met lopen op marshmallows. Hun slinkse uiterlijk heeft vergelijkingen getrokken met duikschoenen. Maar deze zijn geen onderdeel van Aqualung’s huidige voorraad op Deepbluedive.com. We hebben het over de Speed-trainers van Balenciaga – die dit najaar langs de trottoirs bij je in de buurt komen.

Is dit ‘s werelds populairste trainer? De snelheid debuteerde in november 2016 en werd al snel een hit, deels dankzij serieuze pluggen van een Kardashian-Jenners-koppeling en een overvloed aan rappers (Gucci Mane, Bryson Tiller, Future). Het is een gelimiteerde editie, eindeloos echte iteraties met winkels zoals Colette hebben zeker bijgedragen aan het stimuleren van de buzz voor een merk dat momenteel aan de top staat. Maar uiteindelijk: normale kerels dragen deze sneakers omdat – fluister het – ze zijn waanzinnig comfortabel. Twaalf maanden later, en in de detailhandel voor £ 495, zijn de geribde, balenciaga sandalen-dames schoenen verkoop dubbelgebreide jersey sokken met een badstof badstof voering en een golvende rubberen zool wereldwijd uitverkocht. We noemen het. 2017 is het jaar van de snelheid.