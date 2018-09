Ball van sneakers verslaving en gepassioneerde oranje kleur van elk seizoen, voor de nieuwste basketbalschoenen van de release van de “handtekening”, als goed, terwijl de ongebruikelijke anekdotes, toekomstige kleur ogen om hun smaak en kleur te voldoen Ik schitter. En, het laatste paar, het Kyrie Irving, Naikikirie 4, en geen uitzondering op de regel is ondertekend, zijn we in augustus, zal het einde van de mooie verpakking genaamd “decennia Pack” aan te bieden!

Terug naar de toekomst van goedkoop nike schoenen

Niet alleen in een bepaalde periode van de afgelopen decennia, de Boston Celtics van de leider in overeenstemming met de persoonlijkheid van de Kyrie Irving worden geregistreerd, drie nieuwe Naikikirie 4 elk dragen psychedelische kleuren. Dan, om inspiratie aan die van Kopieer air max 97 “Decennia pack”, 70’s, 80’s te geven en uiteindelijk werd gekozen voor de 90’s!

Nike Kyrie 4 70’s

Expressieve kracht, flare broek, aangeduid als de “zon” of geometrische vorm, 70 pittige en heldere kleuren om zo veel dingen als inspiratie voor de speciale tijd in beslag Naikikirie 4 “70”,”. Eerbetoon aan de passie van Uncle Drew voor basketbal schoenen dans, om de NOD beginnen met nummer 11 te behandelen om ons te verrassen met zijn voetenwerk doet denken aan niet dansen in elk spel. In het dominante paar gele, tot de psychedelische vorm geven aan de zijkant, combineer oranje, blauw, paars, tinten van rood. Compositie ook te zien in de beroemde Zig-Zag buitenzool van deze Nike Kyrie 4 “70’s”!

Nike Kyrie 4 90’s

Je bent in pyjama, kijken naar de cartoon om uw favoriete ontbijtgranen te eten, als je je zaterdagmorgen vergeten, Kyrie is, dat hij ze niet vergeten. Nike Kyrie 4 “90’s” regisseert nostalgiekaarten uit de kindertijd. Stam, hals uit te voeren in een van kleurpotloden, groen en paars, terwijl een flashy oranje kleur, rechtop in een bleke paars. De schoenzool die op zijn kant, veelkleurige patroon vast aan volledig cartoongeest is ingericht!