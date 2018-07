Accroche Marketing lance www.couponsrabais.quebec

Dans le but d’offrir une solution virtuelle à nos clients, Accroche Marketing l’entreprise spécialisée dans l’impression et distribution d’accroche porte, lance le site web www.couponsrabais.quebec. Ce site web permettra à nos clients d’offrir leur rabais, offres et promotions en ligne pour que les internautes puisse en profiter. Fondée en 2005, l’entreprise offre une qualité de distribution inégalée à ses clients. Offrant 100% de visibilité du au fait que le produit publicitaire est accroché à la porte d’entré, l’accroche porte rapporte énormément de rendement à ses clients.

Les utilisateurs du site pourront donc imprimer ou afficher sur leur portable les offres clients et les utiliser aux lieux offerts.

Les internautes pourront aussi partager les offres sur les réseaux sociaux de leur choix ou faire parvenir les offres par cartes virtuelles à leurs amis.

Les coupons seront aussi envoyés à une base de données de gens inscrit pour les recevoir à toutes les semaines.

« Nous somme fier d’innover et offrir à notre base de client un service amélioré leur permettant d’augmenter le rendement de leur envoi publicitaire. Ce service est offert gratuitement aux clients d’Accroche Marketing. Pour un coût modique, les clients ne désirant pas nos services d’Accroche Porte pourront être affichés sur notre site également. »

Les coupons rabais et le couponing sont de plus en plus populaire. Le site est visité par un grand nombre d’internaute tous les jours et influence les décisions de consommation des gens. Entre payer plus cher et payer moins cher, le choix est facile. C’est ce que l’on permet de faire avec ce site. Nous invitons les commerçants à l’utilisé pour pouvoir croitre leur entreprise mais aussi de tester des offres avant de les imprimer et les distribués aux résidents de leurs secteurs.

Des offres telles que 5$ de rabais, 20% de réduction, gratuités ou services offerts seront affiché sur le site. Nous croyons pouvoir attirer 6,000 visiteurs unique par mois sur le site et d’augmenter la base de données d’inscrit à 25,000. Les courriels seront envoyé juste avant la fin de semaine, moment ou la consommation est accrue.

Nous ne cesserons d’innover puisque le marché change et nous devons nous démarquer. Déjà nous faisions preuve d’innovation en contrôlant notre distribution par GPS mais nous voulions rajouter une valeur supplémentaire à notre service. Cette visibilité supplémentaire fera une grande différence pour nos clients. Le rendement d’une campagne publicitaire avec nous sera augmenté de beaucoup dans les semaines et mois suivant la parution et l’affichage des offres sur le site web.

Marc Poirier

Président

Accroche Marketing

www.accrocheportes.ca