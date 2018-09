Innovazione Made in Matera targata iInformatica

Il racconto di un’avventura sulla innovazione 4.0 applicata alle aziende del sud, in particolare della città di Matera, guidata dal team della pmi innovativa iInformatica. Tutto questo è presente nel libro pubblicato da RCE Multimedia (noto in ambito accademico come Curto Editore) dal titolo ‘ Esperienze di ricerca e sviluppo applicata alle brillanti realtà del nostro sud ‘. Si parla di industrie 4.0, di internet of things, di sicurezza delle informazioni, di ottimizzazione dei processi aziendali e di smart tourism. Il tutto applicato a realtà concrete del territorio Lucano fra cui le aziende L’Antincendio, Brecav e Caldarola. ‘ Un viaggio alla scoperta delle aziende del nostro territorio, affiancando i team, fornendo know-how di alta specializzazione, mettendo a valore le risorse umane, innestando la cultura della proprietà intellettuale e del miglioramento continuo’ dice soddisfatto Vito Santarcangelo, amministratore della iInformatica ‘Ci auguriamo che il racconto di queste esperienze possa essere promotore per altre realtà che vogliano innovarsi, tutelare e mettere a valore il proprio know-how Made in Italy’.